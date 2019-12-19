Пристайко: В Минске решили продлить объявленный ранее "режим тишины"

Новости мира:За время перемирия, начиная с июля, на Донбассе погибли 40 человек.

В Минске на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе 18 декабря решили не согласовывать новый режим прекращения огня, а поддерживать объявленный в июле "режим тишины". Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает Громадське.

"Именно поэтому мы хотели, чтобы это было перемирие, которое гарантировал президент Путин. Мы просто помним, что однажды было перемирие, которое гарантировал президент Российской Федерации, — и в течение 25 дней не было ни одного обстрела... Мы рассчитывали на это. Решение, к сожалению, не было доведено, то есть, та информация, которая шла из Москвы, мы рассчитывали, что будет влияние, оно не сработало", — пояснил Пристайко.

Ранее Пристайко заявил, что на переговорах в Трехсторонней контактной группе не удалось достичь договоренностей об обмене «всех установленных на всех установленных».