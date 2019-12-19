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Убийство журналистки: Европарламент призвал премьера Мальты уйти в отставку

Убийство журналистки: Европарламент призвал премьера Мальты уйти в отставку
09:00 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Европарламент в среду 18 декабря принял резолюцию, которая призывает премьер-министра Мальты Джозефа Муската немедленно уйти в отставку.

За документ проголосовали 581 парламентариев, против высказались 26, 83 - воздержались. Об этом сообщается на сайте Европарламента.

В резолюции выражаются серьезные сомнения в возможности проведения непредвзятого расследования убийства журналистки Дафны Каруаны Галиции, пока Мускат находится при власти.

Члены Европарламента раскритиковали тот факт, что расследование случаев коррупции и отмывания денег, связанные с убийством журналистки Галиции, не продвигаются вперед или даже не запущены.

Поэтому, как отмечается в резолюции, события на Мальте последних нескольких лет представляют долгосрочную угрозу для верховенства закона, демократии и основных прав.

Мальта начала открытое расследование убийства журналистки

В тексте также приветствуется создание ежегодной "Европейской премии Дафне Каруаны Галиции за выдающийся вклад в журналистику". Необходимые меры для установки этого приза должны быть завершены как можно скорее.

Кроме того Европарламент требует отмены схем гражданства и проживания на Мальте для инвесторов, поскольку они "эффективно продают гражданство ЕС и представляют угрозу усилиям по борьбе с отмыванием денег, борьбе с трансграничной преступностью и целостностью шенгенской зоны".

Ранее в декабре на Мальте активисты ворвались в офис премьер-министра, чтобы требовать немедленной отставки Джозефа Муската на фоне расследования убийства журналистки Дафны Каруаны Галисии.

Напомним, 16 октября 2017 года на Мальте в результате взрыва автомобиля погибла журналистка Дафна Каруана Галисия, которая расследовала коррупционные преступления в рамках проекта Panama Papers и обвиняла в коррупции мальтийского премьер-министра.

Позже стало известно, что на Мальте перед судом предстанут три человека, которые подозреваются в убийстве журналистки.

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Европарламент, Мальта, Убийство журналистки, Дафна Каруани Галиции.
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