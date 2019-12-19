В Барселоне у стадиона "Камп Ноу" вспыхнули беспорядки: есть задержанные

Новости мира:Акция протеста переросла в стычки с полицией, в результате которой было задержано девять человек.

По меньшей мере 60 человек получили ранения, а 9 человек были задержаны во время столкновений между сторонниками независимости Каталонии и полицией возле стадиона "Камп Ноу" в Барселоне, где проходил футбольный матч между "Барселоной" и мадридским "Реалом".

Об этом пишет El Mundo.

"Девятеро задержанных и 60 раненых - с таким результатом закончились беспорядки во время Эль Классико (матча между "Барселоной" и мадридским "Реалом" - ред.)", - говорится в сообщении.

Футбольный матч между "Реалом" и "Барселоной" должен был состояться еще в конце октября, но его отложили из-за беспорядков в Каталонии.

Параллельно с матчем в городе проходила демонстрация сторонников независимости Каталонии, местная полиция перегородила ее участникам доступ к стадиону, после этого начались беспорядки.

Мужчины в масках начали бросать в полицейских различные предметы, сооружать баррикады и поджигать мусорные контейнеры. Каталонская полиция применила против демонстрантов силу.

Напомним, десятки тысяч членов итальянского антипопулистского движения "сардин" собрались в Риме в субботу на свой первый национальный митинг.