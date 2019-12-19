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В Греции полиция применила слезоточивый газ против мигрантов

В Греции полиция применила слезоточивый газ против мигрантов
16:45 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Мигранты протестовали против того, что им не разрешают покинуть остров.

Греческая полиция 19 декабря применила слезоточивый газ против мигрантов, протестовавших против своего содержания и условий жизни в миграционном лагере на североэгейском острове Самос. Об этом сообщает Reuters.

Около 300 человек, преимущественно африканцев, протестовали под лагерем в городе Вати с требованием разрешить им покинуть остров. Чиновник заявил, что между полицией и протестующими были короткие столкновения.

В заведении размещено до 650 человек, но он работает далеко за пределами своих возможностей, как и большинство таких лагерей в Греции.

Консервативное правительство, избранный в июле, занял более жесткую позицию по сравнению со своим левым предшественником, которого он обвиняет в осуществлении, по его мнению, политики "открытых дверей" по прибытию мигрантов.

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Правительство, которое также классифицировало последних прибывших как экономических мигрантов, а не как беженцев, объявило о планах закрыть переполненные лагеря на эгейских островах и заменить их ограничительными центрами содержания, чтобы обработать новые прибытия.

Власти планируют переместить до 20 тысяч человек на материк до конца года и ожидают, что новые объекты будут готовы к июлю 2020 года.

В настоящее время в лагерях на островах ждет более 41 тысячи человек - это наибольшее число с момента вступления в силу пакта о беженцах между ЕС и Турцией в 2016 году.

Греция прогнозирует, что в следующем году на ее острова из Турции прибудут до 100 тысяч человек.

Напомним, страны Евросоюза в 2020 году примут более 30 тысяч беженцев, прежде всего из кризисных регионов мира.

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Мигранты, Греция, Самос, Протесты в Греции.
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