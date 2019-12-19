Скачать
Четверг, 19.12.2019
В МИД Украины отреагировали на очередное нарушение РФ на Донбассе
В МИД Украины отреагировали на очередное нарушение РФ на Донбассе
Что может "подтолкнуть" реформы ВСУ? Загороднюк поделился своим мнением
Что может "подтолкнуть" реформы ВСУ? Загороднюк поделился своим мнением
Почеттино может вернуться в Тоттенхэм
Почеттино может вернуться в Тоттенхэм
"Аватар 2": режиссер Джеймс Кэмерон объяснил причину задержки сиквела
"Аватар 2": Джеймс Кэмерон объяснил причину задержки сиквела

На сына первого президента Грузии напали: детали трагедии

На сына первого президента Грузии напали: детали трагедии
21:29 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости мира:Сын Гамсахурдия Цотнэ госпитализирован после покушения.

В Тбилиси в четверг вечером было совершено покушение на сына первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия Цотнэ, сообщают грузинские СМИ.

По их информации, Цотнэ Гамсахурдия ранен и доставлен в больницу.

О деталях произошедшего и состоянии Гамсахурдия-младшего пока не сообщается.

В МВД Грузии подтвердили эту информацию журналистам. В частности, в ведомстве сделали короткий комментарий о том, что по факту начато расследование по статье 19-108 Уголовного кодекса Грузии (попытка умышленного убийства).

Позднее грузинская телекомпания "Рустави-2" сообщила, что состояние сына первого президента Грузии тяжелое.

Протесты в Грузии: полиция задержала больше десяти демонстрантов (Фото, Видео)

По данным телекомпании, которая ссылается на врачей одной из тбилисских клиник, куда был доставлен Гамсахурдия, ему проводят сложную операцию, он получил несколько проникающих ранений, предположительно холодным оружием в область груди.

Между тем, старший брат Гамсахурдия Константин рассказал журналистам, что на данном этапе воздержится называть какие-либо версии произошедшего.

"По предварительным данным, как мне сказали, это был острый предмет. Ранение достаточно опасное", - сказал он.

Как рассказали журналистам очевидцы произошедшего, перед тем, как Гамсахурдия был ранен, на улице началась драка. По их словам, когда прохожие подбежали к раненому Гамсахурдия, нападавшие уже скрылись. Они также рассказали, что у него была пробита голова, и было ранение в области шеи.

В Тбилиси вышли десятки тысяч сторонников европейского курса Грузии

Представитель общественного движения "Лело" Кетеван Энукидзе в свою очередь рассказала журналистам, что ранее она слышала от самого Гамсахурдия, что он опасается за свою жизнь.

"В прошлом году в декабре Цотнэ мне сказал, что знаю точно, что моя ликвидация, возможно, входит в чьи-то планы, и точно знаю, что меня из-за этого убьют", - сказала она, выразив предположение, что, возможно, опасения Гамсахурдия были связаны с его попытками добиться доведения до конца расследования смерти его отца.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Грузия, Тбилиси, Цотнэ Гамсахурдия.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какие лекарства больше всего опасны для печени
02 День святого Николая 2019: красивые поздравления в стихах и открытках
03 День святого Николая 2019: самые лучшие СМС-поздравления в стихах, открытки
04 Маникюр 2020: нежный и женственный дизайн с пудрой (Фото)
05 Праздник Николая Чудотворца 2019: что можно и нельзя делать в этот день
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В ОПЗЖ требуют референдума по рынку земли
В ОПЗЖ требуют референдума по рынку земли
В Украине будет запущен реестр педофилов
В Украине будет запущен реестр педофилов
В Госстате оценили рост ВВП Украины в III кв.-2019
В Госстате оценили рост ВВП Украины в III кв.-2019
Сбегает в океан: ледник Купол Вавилова с рекордной скоростью растает (Видео)
Сбегает в океан: ледник Купол Вавилова с рекордной скоростью растает (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь