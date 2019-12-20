Более 300 задержанных: полиция Италии провела масштабную операцию против мафии

Новости мира:В Италии провели спецоперацию против мафии, задержаны более 300 человек.

Полиция Италии провела масштабную спецоперацию против мафиозного клана "Ндрангета".

В ходе операции были задержаны более 300 человек, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA.

"Более 300 человек задержаны в ходе масштабной спецоперации итальянской полиции против мафиозного клана "Ндрангета" из Калабрии", - говорится в сообщении.

Всего по делу правоохранители изучают роль 416 человек, причастных к незаконным действиям мафиози в южной провинции Вибо Валентия и городе Ломбарди. Отмечается, что среди задержанных есть политики, адвокаты, бухгалтеры и чиновники.

По словам руководителя прокуратуры Катандзаро Николы Граттера, спецоперация является самой масштабной с начала 90-х годов.