Ответные меры: ЕС объявил посла Бенина персоной нон-грата

Новости мира:Евросоюз объявил персоной нон грата африканского посла.

Совет ЕС на уровне постоянных представителей принял решение объявить нежелательным лицом - персоной нон грата - главу представительства Республики Бенин в Евросоюзе.

Об этом сообщается на сайте Европейского Совета.

"Совет ЕС сегодня решил, что глава миссии Республики Бенин в ЕС будет объявлен персоной нон грата", - говорится в сообщении.

Как отмечается, это постановление является ответом на решение правительства Бенина объявить нежелательным лицом главу делегации ЕС в этой африканской стране.

В Совете ЕС отмечают, что считают такое решение Бенина совершенно необоснованным и "противоречащим задаче Евросоюза по развитию отношений и построению партнерства с третьими странами".