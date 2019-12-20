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Елизавета II напомнила правительству Британии о шпионских угрозах

Елизавета II напомнила правительству Британии о шпионских угрозах
06:55 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Королева Великобритании поручила доработать закон об иностранных агентах.

Королева Елизавета II поручила британскому правительству доработать закон об иностранных агентах, чтобы эффективнее бороться с угрозой шпионажа.

С таким заявлением Елизавета II выступила на официальной церемонии открытия сессии новоизбранного парламента, сообщает Independent.

Комментируя отравление Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, она подчеркнула, что Великобритания должна "осложнить обстановку для деятельности противников" и эффективнее противостоять шпионским угрозам.

Закон, призванный закрыть юридические лазейки, которые позволяют потенциальным противникам действовать в Великобритании, впервые был анонсирован экс-премьером Терезой Мэй, но его отложили из-за Brexit.

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Как прогнозируется, закон может предоставить службам безопасности и правоохранительным органам страны инструменты, необходимые для "срыва действий враждебных государств".

Премьер-министр Борис Джонсон заявил о намерении "перезагрузить внешнюю политику до 2020 года" путем комплексного пересмотра подходов к безопасности и обороне. Он добавил, что "это будет самая радикальная переоценка места Британии в мире со времен "Холодной войны", она охватит все аспекты международной политики - от обороны до дипломатии и развития".

В связи с отравлением Скрипалей Джонсон также пообещал принять строгие меры против российской военной разведки.

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Кроме того, пишет Daily Mail, глава правительства рассмотрит возможность обновления законодательства, касающегося государственной измены, и введения такой формы регистрации иностранных агентов, которая не даст им возможности скрыть свою принадлежность.

Как сообщалось ранее, 4 марта 2018 года бывшего офицера ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в британском Солсбери. Их госпитализировали с отравлением неизвестным веществом, которое впоследствии идентифицировали как нервно-паралитический реагент "Новичок" российского происхождения.

5 сентября того же года прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на Скрипалей. Британская разведка установила, что подозреваемые - "Александр Петров" (настоящее имя - Александр Мишкин) и "Руслан Боширов" (Анатолий Чепига) являются офицерами ГРУ.

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Организация по запрещению химического оружия в ноябре 2019-го включила нервно-паралитический реагент "Новичок" в список запрещенных веществ.

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Великобритания, Елизавета II, Дело Скрипалей.
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