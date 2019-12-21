Поток уносил автомобили: десятки людей оказались в ловушке из-за наводнения в Испании (Видео)

Новости мира:Сильные дожди накрыли север Испании. Десятки людей оказались в ловушке.

Сильные дожди вызвали катастрофическое наводнение в городе Рейноса провинции Кантабрия на севере Испании. Местные жители описали его, как самое страшное в истории города, сообщает Daily Mail.

Мощные потоки воды заполнили улицы Рейносы, унося за собой автомобили. В городе, где проживают 9 тыс. человек, возникли сбои в подаче электроэнергии. По меньшей мере 20 человек оказались в ловушке в своих домах, а службы экстренной помощи получили сотни звонков с просьбами о помощи от людей.

Паводок был вызван существенным повышением уровня воды в местной реке после ливневого дождя.

Шокирующие видео и фотографии, размещенные в социальных сетях, демонстрируют, как автомобили уносит потоками воды.

Аварийные службы считают необходимым провести дальнейшую эвакуацию жителей в наиболее пострадавших зданиях. Они просят людей подняться на самый высокий уровень своих зданий, поскольку они ожидают, что наводнения могут превысить первый этаж.