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Джонсон пообещал избежать Brexit без соглашения с ЕС

Джонсон пообещал избежать Brexit без соглашения с ЕС
03:59 Вс, 22 Декабрь 2019 Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Борис Джонсон: Соединенное королевство не выйдет из ЕС без договора.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон дал обещание сделать все, чтобы Соединенное королевство не вышло из ЕС без договора, сообщил премьер-министр Эстонии Юри Раттас (Juri Ratas).

Ратас рассказал телерадиовещанию Эстонии о содержании своей субботней встречи с Джонсоном в Таллине.

"В отношении Brexit наша позиция отличается от британской тем, что с уходом Британии из ЕС никто не выигрывает - ни Великобритания, ни Европа. Мне очень понравились его слова: он заверил, что выход из ЕС не означает уход из Европы", - сообщил Ратас.

По его словам, Джонсон подтвердил, что тесная связь между ЕС и Великобританией останется в будущем, особенно во внешней политике и политике безопасности. Джонсон также подтвердил необходимость гарантий прав граждан стран ЕС после Brexit, приведя в пример 15 000 эстонцев, проживающих сейчас в Великобритании.

Как сказал Ратас, Джонсон назвал неприемлемым так называемый backstop (режим поддержки пребывания Северной Ирландии в составе Таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после наступления переходного периода Brexit).

По мнению эстонского премьера, "Brexit без соглашения означает для ЕС, Эстонии и Великобритании очень много нерешенных вопросов, много проблем в будущем, начиная с вопроса о границе, который остается нерешенным между Северной Ирландией и Ирландией, а также с правами людей и граждан, их возможностью учиться и работать, деловой средой".

"Я абсолютно убежден, что ЕС сделает все возможное, чтобы этот выход был с договором. И я уверен, что британский премьер-министр и его команда также будут работать в этом направлении", - сказал глава правительства Эстонии.

В то же время он отметил, что избежать выхода Великобритании из ЕС без договора - задача для Джонсона очень сложная. "Эта сложность была продемонстрирована теми же неудачными голосованиями (в британском парламенте). Об этом говорят и усилия бывшего премьер-министра (Терезы) Мэй по заключению соглашения о выходе, которое привело к ее отставке. Ситуация чрезвычайно сложная, показывающая, насколько тесно 28 государств-членов взаимосвязаны внутри ЕС..." - сказал Ратас.

Джонсон посетил в субботу Эстонию, где навестил британских солдат, проходящих здесь службу в составе боевой группы НАТО.

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ЕС, Борис Джонсон, Британия, Brexit.
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