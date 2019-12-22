Австрия заплатила €300 миллионов за пограничный контроль

Новости мира:С сентября прошлого года на границе Австрии зарегистрировано около 1 тыс. беженцев.

Австрия потратила более 300 млн евро на осуществление введенного в 2015 году контроля на границе с некоторыми странами.

Об этом сообщает АРА.

"По словам министра внутренних дел Вольфганга Пешорна, который ответил на запрос Социал-демократической партии, расходы МВД до весны 2020 года превысят 130 миллионов евро", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что ранее в министерстве обороны Австрии заявили, что с 2015-го по июнь 2019 года расходы федеральной армии на обеспечение контроля на границе составили 169 млн евро.

С сентября прошлого года на границе Австрии было выявлено около 1 тыс. беженцев.

Как сообщалось, правительство Австрии, реагируя на наплыв в Европу беженцев с Ближнего Востока в 2015 году, ввело контроль на границе. Сейчас он осуществляется на границе со Словенией и Венгрией.

Ранее в Еврокомиссии призвали к отмене контроля на границах между государствами ЕС, поскольку это противоречит Шенгенскому соглашению.