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В Берлине предотвратили теракт на рождественской ярмарке

В Берлине предотвратили теракт на рождественской ярмарке
05:28 Вс, 22 Декабрь 2019 Телеграф УНИАН

Новости мира:В ФРГ провели спецоперацию по предотвращению теракта.

Правоохранительные органы Германии предотвратили теракт на рождественской ярмарке на площади Брайтшайдплац в центре Берлина.

Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на источники в силовых структурах.

Полицейские заметили на рынке двоих подозрительных мужчин. При проверке документов выяснилось, что они являются сирийцами.

Один из них имел подтвержденные контакты с ИГ. В отношении другого США выдали международный ордер на арест за незаконное обращение с взрывчатыми веществами. Подозреваемые были задержаны. Также берлинские правоохранители обнаружили подозрительный предмет, который могли оставить мужчины. Предположительно, это может быть самодельное взрывное устройство. В спецоперации участвовали более 350 силовиков.

Напоминаем, в декабре 2016 года на посетителей одной из рождественских ярмарок в Берлине наехал грузовик, которым управлял Анис Амри. В результате нападения погибли 11 человек, также погиб водитель грузовика. Тунисцу Анису Амри немецкие власти отказали в предоставлении убежища, он должен был покинуть страну.

Кроме того, он был известен правоохранителям как торговец наркотиками. Его неоднократно задерживали. До своего прибытия в Берлин он некоторое время пребывал в земле Северный Рейн-Вестфалия. Амри застрелили итальянские полицейские в Милане, куда тот бежал из Германии после совершения нападения.

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Теракт, Германия, ФРГ.
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