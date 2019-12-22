На Испанию и Португалию обрушился шторм: пострадали восемь человек

Новости мира:Стихия обрушилась на Португалию и Испанию, из-за дождей в некоторых районах начались наводнения.

Жертвами двух мощных штормов, которые в последние три дня бушевали на территориях Испании и Португалии, стали не менее восьми человек, сообщают СМИ со ссылками на власти.

В среду на страны обрушился шторм "Эльза", на смену ему в субботу пришел шторм "Фабьена".

Штормы сопровождались шквалистыми ветрами и обильными осадками, вызвавшими наводнения в ряде районов.

В подвергшихся ударам стихии районах дух стран наблюдаются перебои с электричеством, имеются разрушения.

Напомним, 18 декабря на страны обрушился шторм Эльза, на смену ему 21 декабря пришел шторм Фабьена. Штормы сопровождались сильными ветрами и обильными осадками, вызвавшими наводнения в ряде районов.

В подвергшихся ударам стихии районах двух стран наблюдаются перебои с электричеством.