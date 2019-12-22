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Макрон отказался от президентской пенсии

Макрон отказался от президентской пенсии
09:56 Вс, 22 Декабрь 2019 Телеграф

Новости мира:Президент Франции решил отказаться от пенсии, которая положена ему после ухода в отставку.

Эммануэль Макрон принял решение отказаться от пенсии, которая положена ему по закону как бывшему главе государства. Такую информацию обнародовало издание  Le Parisien.

Приближенные к Макрону также подтверждают данную информацию. По словам советника главы правительства, французкий президент на перед отказывается  как от первой пенсии, которая положена Макрону за первый срок президентства, так и от пенсии, которую он сможет заработать если его изберут на второй срок, то есть до 2027 года. Кроме этого лидер Франции отказывается от поста в Конституционном совете, который гарантирован ему пожизненно. 

В 1955 году во Франции начал действовать закон, согласно которому все бывшие президенты обеспечивались пожизненной пенсией. В настоящий момент она составляет 6220 евро в месяц и не завит от количиства президентских сроков или возраста экс-президента. Зарплата члена Конституционного совета равна 13500 евро в месяц.

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Эммануэль Макрон объясняет свое решение желанием "действовать в соответствии с ситуацией в стране". Он добавил, что в нынешнем мире, первые лица должны показывать пример своим поведением. 

Напомним, правительство Франции назначило нового верховного комиссара по вопросам пенсионной реформы.

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Все по теме:

Париж, Франция, Отставка, Пенсионная реформа, Пенсия, Президент Франции, Эммануэль Макрон, Президентская пенсия.
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