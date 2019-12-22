Скачать
Понедельник, 23.12.2019
В Кабмине хотят повышать зарплаты на 2 тысячи в год
В Кабмине хотят повышать зарплаты на 2 тысячи в год
Новый глава Института нацпамяти озвучил приоритеты работы
Новый глава Института нацпамяти озвучил приоритеты работы
Топ-10 лучших тренеров сборных 2019 года
Топ-10 лучших тренеров сборных 2019 года
Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 24 декабря
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 24 декабря

Польша отреагировала на слова Путина о Второй мировой войне

Польша отреагировала на слова Путина о Второй мировой войне
10:28 Вс, 22 Декабрь 2019 Телеграф Укринформ Фото: gov.pl

Новости мира:Слова президента РФ Владимира Путина о том, что Вторую мировую войну развязал Мюнхенский сговор 1938 года, фальсифицируют реальность.

Слова президента России Владимира Путина о том, что Вторая мировая война началась не в результате пакта Молотова-Риббентропа, а Мюнхенского сговора 1938 года, где Польша также была агрессором против Чехословакии, фальсифицируют реальность и являются "пропагандой эпохи сталинского тоталитаризма".

Об этом говорится в официальном заявлении МИД Польши.

"С беспокойством и недоверием мы восприняли высказывания представителей власти Российской Федерации, в частности президента Владимира Путина, касающиеся генезиса и хода Второй мировой войны, представляющих фальшивый образ событий. Они напоминают пропагандистские нарративы эпохи сталинского тоталитаризма, которые осудил даже советский лидер Никита Хрущев ", - говорится в заявлении МИД РП.

Польское внешнеполитическое ведомство напомнило, что Польша в межвоенный период вела политику равновесия между Германией и СССР и имела с этими странами подписанные в 1934 году соглашения о ненападении. Отмечается, что в апреле 1939 года Гитлер аннулировал соглашение о ненападении с Польшей, а уже в августе был подписан пакт Молотова-Риббентропа, который разделил Польшу на немецкую и советскую сферу влияния. 1 сентября Германия напала на Польшу, а 17 сентября к ней присоединился СССР, напал на Польшу с востока, несмотря на то, что польская армия сражалась на западе с гитлеровской Германией, а правительство страны находилось на территории страны. Впоследствии, 23 сентября, между СССР и Германией был подписан договор о границе и дружбе, который санкционировал раздел Польши между двумя агрессорами. Под оккупацией СССР оказалось 52% территории РП с 13 млн населения, которые затем подверглись массовым репрессиям. В частности, в течение 1939-1941 были арестованы не менее 107 тыс. человек, депортированы в СССР 380 тыс. граждан РП, а многих из более 22 тыс. польских офицеров, попавших в плен, весной 1940 года были расстреляны в Катыни и нескольких других местах. Как подчеркнул МИД РП, коварными действиями советской репрессивной машины был арест вице-премьера Польши и 15-ти других представителей польской власти, которые были осуждены и большинство из которых погибли в советских тюрьмах. В целом, советские репрессии в 1939-1944 годах касались более полумиллиона поляков.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что путем для польско-российского примирения является восстановление работы польско-российской Группы по сложным вопросам, которая уже имеет свои достижения, в частности с периода Второй мировой войны.

"Cлова президента России являются отрицанием совместной работы польских и российских экспертов, а также доработкой его предшественников - Михаила Горбачева и Бориса Ельцина, которые несмотря на сложности, пытались искать пути правды и примирения в польско-российских отношениях. Тщательный и критический взгляд на историю вместо ведения пропаганды позволил бы почтить память миллионов жертв сталинских репрессий, в том числе и с российской стороны", - отмечается в заявлении.

Сейм Польши проголосовал за изменения в законах о судебной системе

Напомним, Путин во время большой пресс-конференции 19 декабря заявил, что СССР не оккупировал Польшу в сентябре 1939 года, а просто ввел туда свои войска, поскольку страна была дезинтегрирована, власти страны уже не контролировали ситуацию, находясь вблизи польско-румынской границы. Президент РФ отметил, что Польша ранее сама была агрессором, захватив осенью 1938 года, Заольскую область Чехословакии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Польша, Россия, Владимир Путин, Мюнхенский сговор.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Не лечим, а калечим: не употребляйте это при простуде (Фото)
02 Главные события недели: Зеленский в Баку, столкновения под Радой, газовые соглашения и другие
03 Погода на неделю: украинцев ожидают дожди, мокрый снег и ветер
04 Новый Трудовой кодекс: что предлагают изменить
05 Проще простого: эффективный рецепт при одышке
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Опрос: Украинцы назвали политика и главное событие года
Украинцы назвали политика и главное событие года
Новый Трудовой кодекс: что предлагают изменить
Новый Трудовой кодекс: что предлагают изменить
Кабмин пересмотрит прогноз по курсу доллара
Кабмин пересмотрит прогноз по курсу доллара
Студия Warner Bros. планирует снять &quot;Шерлока Холмса 4&quot;: подробности
Студия Warner Bros. планирует снять "Шерлока Холмса 4": подробности
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь