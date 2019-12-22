В Хорватии проходят президентские выборы

Новости мира:В Хорватии в воскресенье, 22 декабря, проходит первый тур президентских выборов.

За президентский пост соревнуются 11 кандидатов. Действующая президент Колинда Грабар-Китарович, согласно опросам, имеет высокие шансы победить в первом туре с 29% голосов. Об этом сообщает "Европейская правда".

Ее главным соперником является кандидат от социал-демократов, бывший премьер-министр Зоран Миланович. Именно он, прогнозируют опросы, имеет высокие шансы пройти во второй тур с Грабар-Китарович.

Тройку лидеров с 23% в опросах замыкает Мирослав Скоро, популярный певец, который воспринимается кандидатом от правых националистических консерваторов.

Ожидается, что второй тур выборов состоится 5 января 2020 года.

Должность президента в Хорватии в значительной мере церемониальная, однако сохранение президентства является важным для правящей партии "Хорватский демократический союз" - с 1 января ее правительство должно приступить к председательству в ЕС.