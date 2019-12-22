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Два шторма накрыли запад Европы: не менее восьми человек погибли

Два шторма накрыли запад Европы: не менее восьми человек погибли
13:05 Вс, 22 Декабрь 2019 Телеграф УНИАН

Новости мира:По меньшей мере 8 человек стали жертвами двух мощных штормов, бушевавших на юге Европы несколько последних дней.

По меньшей мере восемь человек стали жертвами двух мощных штормов, бушевавших в Испании, Португалии и на юге Франции несколько последних дней.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на информационное агентство AFP.

Шесть человек погибли в Испании, а еще двое - в Португалии.

Сначала на регион обрушился шторм "Эльза", затопив реки, повредив линии электропередачи и нарушив железнодорожное и авиасообщение в Испании, Португалии и Франции. В частности, непогода привела к затоплению железнодорожных путей между столицей Португалии Лиссабоном и городом Порту.

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Сразу после того, как шторм ослаб, на эту часть Европы обрушился следующий шторм "Фабьена". Скорость ветра в испанском регионе Галиция достигала 170 километров в час, что также привело к отмене ряда авиарейсов и лишило около 8 тысяч домов электроэнергии.

Ожидается, что в воскресенье сила ветра ослабнет, но все равно будет достигать 90 километров в час.

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В середине декабря юг Франции уже страдал от обильных осадков и сильного ветра, в результате чего погибли два человека. А в начале месяца в регионе непогода унесла жизни пяти человек.

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Испания, Франция, Шторм, Стихийное бедствие.
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