Макрон призвал демонстрантов к рождественскому "перемирию"

Новости мира:Президент Франции Эммануэль Макрон призвал демонстрантов остановить протесты на время Рождества.

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал профсоюзы прекратить протесты на время празднования Рождества в знак уважения к семейным ценностям. Об этом сообщает ВВС.

"Право на протест является законным и защищено конституцией, но я считаю, что в жизни страны есть моменты, когда нужно заключить перемирие с уважения к семейству и семейной жизни", - сказал Макрон.

Недавно оператор французской железной дороги объявил, что во время рождественских праздников работа железной дороги будет сильно усложнена.

Протесты против пенсионной реформы привели к настоящему хаосу во Франции. К примеру в субботу, из всех скоростных поездов курсировала только половина. В Париже не работала большая часть станций метрополитена, а в аэропортах отменили сотни рейсов.

Напомним, президент Франции решил отказаться от пенсии, которая положена ему после ухода в отставку.