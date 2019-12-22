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"Очень проевропейское решение": посол США в ФРГ прокомментировал санкции против "Северного потока 2"

"Очень проевропейское решение": посол США в ФРГ прокомментировал санкции против "Северного потока 2"
17:32 Вс, 22 Декабрь 2019 Телеграф УНИАН Фото: Инстаграм

Новости мира:Посол США в Германии поддержал санкции против компаний, занимающихся строительством "Северного потока 2".

Посол США в Германии Ричард Гренелл назвал проевропейскими санкции США против компаний, которые участвуют в строительстве газопровода "Северный поток-2".

Об этом он сказал в интервью немецкой газете Bild am Sonntag, опубликованном сегодня, сообщает Deutsche Well.

"15 европейских стран, Европейская комиссия и Европейский парламент все вместе высказывали сомнения в отношении данного проекта", - отметил посол.

Гренелл добавил, что поэтому введение санкций против строительства второго газопровода по дну Балтийского моря является "очень проевропейским решением".

Гренелл также сообщил, что многие европейские дипломаты благодарили администрацию США за штрафные меры.

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По его словам, санкции в отношении "Северного потока-2" вписываются в долгосрочную стратегию США, которая восходит к администрации Барака Обамы. Вашингтон стремится предотвратить ситуацию, когда "одна страна или один источник оказывает большое влияние на Европу с помощью энергоносителей", пояснил он.

Как сообщалось ранее, 12 декабря Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект об американском оборонном бюджете на следующий год, которым предусмотрено, в частности, санкции против компаний, которые принимают участие в строительстве газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". 17 декабря этот проект закона одобрил Сенат.

21 декабря президент США Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете США на 2020 год.

"Северный поток 2": может ли РФ завершить строительство самостоятельно?

Швейцарская компания Allseas приостановила участие в строительстве газопровода "Северный поток-2" из-за вступления в силу закона об оборонном бюджете США.

Вместе с тем министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что санкции против "Северного потока-2" и "Турецкого потока", не остановят реализацию этих проектов.

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Проектом "Северный поток-2" предусмотрены строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод в обход Украины планировалось завершить до конца 2019 года, однако из-за отказа Дании предоставить разрешение на работы в ее территориальных водах, компания Nord Stream 2 планирует продолжить строительство газопровода зимой и весной 2020 года. Соответствующее разрешение Дания предоставила лишь в конце октября 2019 года.

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Германия, США, Санкции, Северный поток-2, Ричард Гренелл.
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