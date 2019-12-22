Впервые за 200 лет: в соборе Парижской Богоматери не будет традиционной рождественской службы

Впервые за 200 лет в соборе Парижской Богоматери, который в апреле пострадал от пожара, не будет традиционной рождественской службы - праздничную мессу проведут в соседнем храме.
Об этом сообщает BBC.
"В соборе Нотр-Дам в Париже не состоится рождественская служба впервые за более чем двести лет, поскольку в здании продолжаются ремонтные работы после апрельского пожара", - говорится в сообщении.
По словам чиновников, рождественская месса все же состоится, однако в соседнем соборе Сен-Жермен-л'Оссеруа.
В Нотр-Даме рождественская служба не проходила только во время французской революции.
Как сообщалось ранее, 15 апреля на крыше собора Нотр-Дам вспыхнул масштабный пожар. В результате был уничтожен шпиль собора. В то же время многие культурные, исторические и духовные памятники удалось спасти.