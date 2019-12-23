Ураган на юге Европы: число жертв продолжает расти

Новости мира:Ураган в Европе: погибли уже девять человек.

В результате штормов, бушующих в Испании, Португалии и Франции, погибли уже девять человек.

Об этом сообщает AFP.

"Количество погибших в результате непогоды, бушующей в Испании, Португалии и Франции, возросло до девяти человек в воскресенье", - говорится в сообщении.

По данным СМИ, семь человек погибли в Испании и двое - в Португалии.

Отмечается, что ливни вызвали наводнения, ветер с корнем вырывал деревья. Из-за непогоды приостановлены железнодорожные и воздушные перевозки.

Из-за обрыва линий электропередач без электричества остались более 118 тысяч домов.