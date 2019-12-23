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Транспортный коллапс: забастовка во Франции не сбавляет обороты

Транспортный коллапс: забастовка во Франции не сбавляет обороты
16:18 Пн, 23 Декабрь 2019 Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Забастовка против пенсионной реформы во Франции продолжается, транспорт функционирует со значительными перебоями.

Сотрудники французской транспортной сферы продолжили в понедельник забастовку и акции протеста против пенсионной реформы, сообщает газета "Фигаро".

По данным транспортных компаний SNCF и RATP, движение общественного транспорта в понедельник во Франции и, в частности, в Париже, осуществляется со "значительными перебоями".

В частности, во Франции более чем в два раза сокращено количество высокоскоростных поездов, связывающих крупные города страны.

В парижском метро в понедельник функционируют только две линии, еще восемь линий работают только в утренний и вечерний час пик и с увеличенными интервалами.

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Из-за проблем в работе общественного транспорта, на дорогах в Парижском регионе скопились автомобильные пробки. Общая протяженность пробок превысила в полдень понедельника по местному времени 250 км. Это заметно меньше, чем примерно неделю назад.

Протесты против проекта пенсионной реформы продолжаются во Франции с начала декабря. В частности, в забастовках активно участвуют работники общественного транспорта, которые в случае претворения в жизнь пенсионной реформы лишатся ряда привилегий.

Однако ранее в Елисейском дворце сообщили, что президент Франции Эмманюэль Макрон не намерен сворачивать пенсионную реформу, но желает улучшить ее для сограждан.

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Хотя премьер Франции тоже заявлял, что не намерен отказываться от претворения в жизнь проекта пенсионной реформы, он все же согласился пойти на некоторые уступки, и пообещал, что реформа будет претворена в жизнь "без брутальности" и не затронет французов, родившихся до 1975 года. Эдуар Филипп также согласился оставить ряд привилегий, связанных с пенсией, для полицейских, пожарных и представителей ряда других профессий.

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Париж, Франция, Забастовка, Протесты.
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