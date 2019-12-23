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Франция впервые применила ударный беспилотник в боевой операции

Франция впервые применила ударный беспилотник в боевой операции
20:22 Пн, 23 Декабрь 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости мира:Франция присоединилась к числу стран, успешно использующих ударные беспилотники.

Французские военные впервые задействовали беспилотник, чтобы нанести удар по цели - в центральном районе Мали, сообщает в понедельник агентство Associated Press (AP) со ссылкой на главу Минобороны Франции Флоранс Парли.

Таким образом, уточняет AP, Франция присоединилась к небольшому числу стран, которая применяет ударные беспилотники.

В результате удара в субботу ликвидированы семь экстремистов.

Флоранс Парли сообщила, что французские военные успешно протестировали в боевых условиях беспилотники MQ-9 Reaper, и подчеркнула, что с их помощью военнослужащие Франции смогут действовать более точно и гибко.

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Министр добавила, что армия Франции при использовании беспилотников будет соблюдать нормы участия в вооруженном конфликте.

В субботу, когда военные задействовали беспилотник в Мали, президент Франции Эмманюэль Макрон находился в этом регионе - в Кот-д'Ивуаре, где Париж располагает военной базой.

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Основная задача французского контингента в Мали заключается в оказании помощи в борьбе против местных экстремистских группировок.

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Франция, Мали, MQ-9 Reaper, Флоранс Парли.
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