Науседа: В последнее время Россия усердно работает над переписыванием истории

Новости мира:Президент Литвы обвинил Россию в стремлении переписать историю.

Президент Литвы Гитанас Науседа обвинил Россию в стремлении переписать историю, назвав в качестве примера отрицание влияния тайных протоколов пакта Молотова-Риббентропа на историю Европы, ее настоящее и будущее.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"В последнее время Россия усердно работает над переписыванием истории. Одним из примеров является отрицание влияния секретных протоколов пакта Молотова-Риббентропа на болезненную историю Европы", - сообщает Науседа.

Он отметил, что 24 декабря 1989 года съезд народных депутатов СССР признал существование тайных протоколов пакта Молотова-Риббентропа 1939 года и объявил их недействительными.

Литовский президент напоминает, что "эти секретные соглашения между нацистской Германией и коммунистическим Советским Союзом привели к последующей оккупации стран Балтии.

"Сегодня давайте рассмотрим, что пережила наша страна за эти десятилетия. Давайте оценим те важные мотивы государственности, гражданства и сопротивления агрессии, которые вдохновили народ Литвы, Латвии и Эстонии на борьбу за независимость. Историческая память определяет восприятие будущего. Давайте не будем забывать уроки, которые мы должны извлечь из нашей собственной и европейской истории. Давайте не будем заменять правду подпорками лжи", - резюмирует президент Литвы.

Как сообщалось, ранее, 11 декабря, на конференции по внешней политике Литвы Гитанас Науседа заявил, что Запад должен усвоить уроки Украины, Грузии и понять, Россия - долгосрочный вызов безопасности для всего евроатлантического региона, так что санкции против нее должны сохраняться.