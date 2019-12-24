Совет Европы приветствует договоренности Минской группы об обмене

Новости мира:Трехсторонней контактной группы достигнута достигнута договоренность об обмене удерживаемых лиц до конца года.

В Совете Европы приветствовали достигнутые в понедельник на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске договоренности об освобождении и обмене удерживаемых лиц. Это отметил в Twitter пресс-секретарь СЕ Даниэль Холтген.

"Хорошие новости от ОБСЕ о договоренности относительно взаимного освобождения и обмена до конца года лиц, которых удерживают во время конфликта", - заявили в Совете Европы.

В понедельник во время видеоконференции Трехсторонней контактной группы достигнута договоренность об обмене удерживаемых лиц до конца года, как это предусмотрено итогами саммита лидеров стран "нормандского формата" в Париже.