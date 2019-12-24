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Джонсон и Эрдоган обсудили сотрудничество в рамках НАТО

Джонсон и Эрдоган обсудили сотрудничество в рамках НАТО
20:42 Вт, 24 Декабрь 2019 Телеграф УНН

Новости мира:Джонсон и Эрдоган поговорили о ситуации в Сирии и Ливии.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились работать совместно как партнеры по НАТО. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник канцелярией главы британского правительства по итогам телефонного разговора двух политиков, передает УНН.

В финальном коммюнике отмечается, что стороны "отданы совместной работе в качестве союзников по НАТО для укрепления важных двусторонних отношений между Великобританией и Турцией в таких областях, как торговля и инвестиции, безопасность и оборона, антитеррористическая деятельность".

Лидеры также обсудили региональные вопросы.

"По Ливии они согласились в необходимости политического процесса под управлением самих ливийцев при посредничестве ООН и при поддержке Берлинского процесса", - отметили на Даунинг-стрит.

В частности, Эрдоган и Джонсон обсудили ситуацию в Сирии.

"По Сирии премьер-министр (Джонсон - ред.) подчеркнул важность того, чтобы ООН провела оценку на основании потребностей людей, нуждающихся в помощи, как было оговорено в Лондоне в начале этого месяца", - говорится в коммюнике.

В начале декабря на полях саммита НАТО в Лондоне прошла встреча лидеров Великобритании, Германии, Франции и Турции.

На ней Джонсон, Эрдоган, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон договорились работать над тем, чтобы создать условия для безопасного, добровольного и нацеленного на долгосрочную перспективу возвращения беженцев в Сирию.

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Турция, Великобритания, НАТО, Борис Джонсон, Реджеп Тайип Эрдоган.
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