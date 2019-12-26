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Почти четвертью всего богатства Австрии владеет лишь 1% граждан

Почти четвертью всего богатства Австрии владеет лишь 1% граждан
05:33 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости мира:В Австрии часто неравенство обусловлено наследством: для 38 из 50 самых богатых австрийцев этот фактор является ключевым.

В Австрии общенациональные активы распределяются среди населения очень неравномерно, так как лишь 5% граждан владеют 43,1% общего богатства. Об этом сообщает газета Der Standard со ссылкой на данные Центробанка и Рабочей палаты Австрии.

"Австрия является одной из самых несправедливых стран еврозоны (по распределению богатства – ред.)", - убежден эксперт Рабочей палаты Маттиас Шнетцер.

Отмечается, что на 1% самых богатых австрийцев приходится 22,6% общего объема чистых активов. 5% населения владеет 43,1% общего богатства, а 20% самых богатых граждан Австрии имеют в своем распоряжении 72,8% этого объема.

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При этом на 50% малоимущих австрийцев приходится лишь 3,6% национальных активов. Как пишет издание, очень часто неравенство обусловлено наследством: для 38 из 50 самых богатых австрийцев этот фактор является ключевым.

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Австрия, Богатство, Богатство в Австрии.
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