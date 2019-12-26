Во Франции на рождественской службе массово отравились люди

Новости мира:Спасателей вызвали в церковь прямо во время богослужения, когда сразу несколько прихожан пожаловались на сильную головную боль.

В городе Карлепоне на севере Франции более 20 человек были госпитализированы прямо с праздничной рождественской службы из-за отравления угарным газом. Об этом сообщает издание Le Soir.

Отмечается, что во время религиозной церемонии несколько человек пожаловались на головные боли. На место были вызваны пожарные, спасатели и жандармы. Пожарные провели замеры воздуха в помещении - они показали повышенное содержание угарного газа. Всего в храме находилось около 150 человек. Все они были срочно эвакуированы в помещение мэрии.

Первичная медицинская помощь была оказана 72 людям, среди которых были дети и люди преклонного возраста. 19 пострадавших в состоянии средней тяжести были доставлены в госпиталь ближайшего крупного города. Еще двоих в тяжелом состоянии направили в другие медицинские учреждения. Причина загрязнения пока не установлена. По факту инцидента прокуратурой начато уголовное расследование.

Как сообщалось, 25 декабря, когда во Франции отмечали католическое Рождество, из-за забастовки в Париже закрыты все линии метро и почти не ходили пригородные поезда и автобусы