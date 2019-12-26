У берегов Турции затонула лодка с мигрантами, есть погибшие

Новости мира:7 человек погибли, когда лодка, перевозившая мигрантов из Пакистана, Бангладеш и Афганистана, затонула в четверг на востоке Турции.

Семь человек утонули, 64-м удалось спастись с катера, перевозившего нелегальных мигрантов через озеро Ван на востоке Турции. Об этом сообщает местная власть.

"Согласно имеющейся на данный момент информации, пять человек были найдены мертвыми на месте происшествия, еще двое скончались в больнице города Адильджеваз. Всего семь человек погибли", - говорится в сообщении.

В результате поисково-спасательной операции 64 человека, находившихся на катере, спасены. Это нелегальные мигранты из Пакистана, Бангладеш и Афганистана.

По данным представителей жандармерии, полиции и управления по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), осуществлявших операцию по спасению и поиску, катер перевернулся в тот момент, когда уже приближался к берегу, в 02:30 - 03:00 по местному времени.

На данный момент поисково-спасательные работы продолжаются, также проводится расследование инцидента.