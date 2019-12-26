Скачать
Четверг, 26.12.2019
Итоги дня 25 декабря: Католическое Рождество, иск Кузьменко и предложение Лунина
Итоги дня 25 декабря: Католическое Рождество, иск Кузьменко и предложение Лунина
Мокрый снег и гололед: какой будет погода в последние дни года
Мокрый снег и гололед: какой будет погода в последние дни года
Ярмоленко получил серьезную травму: сколько пропустит украинец
Ярмоленко получил серьезную травму: сколько пропустит украинец
Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 27 декабря
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 27 декабря

У берегов Турции затонула лодка с мигрантами, есть погибшие

У берегов Турции затонула лодка с мигрантами, есть погибшие
09:40 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:7 человек погибли, когда лодка, перевозившая мигрантов из Пакистана, Бангладеш и Афганистана, затонула в четверг на востоке Турции.

Семь человек утонули, 64-м удалось спастись с катера, перевозившего нелегальных мигрантов через озеро Ван на востоке Турции. Об этом сообщает местная власть.

"Согласно имеющейся на данный момент информации, пять человек были найдены мертвыми на месте происшествия, еще двое скончались в больнице города Адильджеваз. Всего семь человек погибли", - говорится в сообщении.

В результате поисково-спасательной операции 64 человека, находившихся на катере, спасены. Это нелегальные мигранты из Пакистана, Бангладеш и Афганистана.

Мигранты "штурмуют" Британию на небольших лодках: в МВД страны предупреждают о рисках

По данным представителей жандармерии, полиции и управления по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), осуществлявших операцию по спасению и поиску, катер перевернулся в тот момент, когда уже приближался к берегу, в 02:30 - 03:00 по местному времени.

На данный момент поисково-спасательные работы продолжаются, также проводится расследование инцидента.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Мигранты, Пакистан, Беженцы, Турция, Афганистан, Бангладеш.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Веские причины держать под рукой воду с лимоном
02 Не игнорируйте эти тревожные звоночки: "нехорошие" сигналы организма
03 Прически на Новый год 2020: лучшие варианты для коротких волос
04 "Едва ли не лучшее за всю историю": в НБУ оценили состояние финансового сектора
05 Мокрый снег и гололед: какой будет погода в последние дни года
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Боевики на Донбассе 12 раз нарушили &quot;режим тишины&quot;
Боевики на Донбассе 12 раз нарушили "режим тишины"
Курс валют на 26 декабря: сколько стоит доллар и евро
Курс валют на 26 декабря: сколько стоит доллар и евро
В Саудовской Аравии после долгих дискуссий запретили ранние браки
В Саудовской Аравии после долгих дискуссий запретили ранние браки
На Земле началось последнее в этом году затмение Солнца
На Земле началось последнее в этом году затмение Солнца
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь