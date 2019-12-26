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Додон принял приглашение Путина посетить Москву на празднование 75-летия победы

Додон принял приглашение Путина посетить Москву на празднование 75-летия победы
10:54 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира:Президент Молдовы заявил, что в параде в Москве примут участие военные из Молдовы.

Глава Молдовы Игорь Додон дал согласие приехать на 9 мая в Москву, чтобы принять участие в праздновании 75-летия победы над нацизмом в Европе.

Об этом президент Молдовы сообщил в четверг корреспонденту российского государственного агентства ТАСС.

"Я получил приглашение Владимира Владимировича Путина, обязательно приеду. Также в параде победы примут участие и наши военные — почетный караул президента", — уточнил он.

Додон регулярно принимает участие в торжествах в Москве, посвященных празднованию победы.

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Как сообщалось, свое согласие приехать на празднование в российскую столицу 9 мая ранее дали президенты Франции и Чехии.

В августе в Кремле говорили, что уже около 17 лидеров зарубежных стран подтвердили свое участие в памятных мероприятиях. Среди них называли глав Индии, Кубы, Франции, Чехии, Венесуэлы, Молдовы, Белоруссии, Армении и Сербии.

На парад в честь 70-летия победы в 2015 году в Москву приехали около 30 дружественных РФ иностранных лидеров, но главы западных стран отказались от поездки из-за агрессии РФ против Украины.

Напомним, президент Молдовы Игорь Додон заявил, что не исключает своего участия в президентских выборах, которые состоятся в следующем году.

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Молдова, День Победы, Президент Молдовы, Игорь Долдон.
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