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В Италии министр образования уходит в отставку из-за нехватки средств для министерства

В Италии министр образования уходит в отставку из-за нехватки средств для министерства
15:06 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира:Лоренцо Фиорамонти заявил, что подал в отставку, потому что не получил от правительства миллиарды евро, которые необходимы для улучшения школ и университетов.

Министр образования Италии Лоренцо Фиорамонти заявил, что подал в отставку после того, как не получил от правительства миллиарды евро, которые, по его словам, необходимы для улучшения школ и университетов страны. Об этом сообщает Reuters.

Фиорамонти сообщил, что 23 декабря он подал в просьбу об отставке премьер-министру Джузеппе Конте.

Ранее он заявлял, что покинет должность, если расходы на образование не будут увеличены на 3 миллиарда евро в бюджете 2020 года.

Бюджет был утвержден в понедельник, и правительство заявило, что не намерено повышать налоги или сокращать расходы, чтобы найти средства, которые он требовал министр.

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"Никого не должно удивлять то, что министр сдержит свое слово", - сказал Фиорамонти, добавив, что будет поддерживать правительство в парламенте, где он является депутатом нижней палаты.

Италия тратит 3,6% валового внутреннего продукта на начальное и высшее образование по сравнению со средним показателем в 5% среди 32 стран в отчете Организации экономического сотрудничества и развития.

Отставка министр - это удар по правительству, чьи правящие партии имеют разногласия по различным вопросам, от реформы еврозоны до прав мигрантов.

Напомним, по данным Европейского агентства пограничной и береговой охраны Frontex, число нелегальных пересечений на внешних границах ЕС значительно уменьшилась в 2019 году.

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Италия, Отставка, Министерство образования, Лоренцо Фиорамонти.
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