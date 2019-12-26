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Власти Черногории запретили оппозиции проводить митинг против церковного закона

Власти Черногории запретили оппозиции проводить митинг против церковного закона
16:08 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира:Полиция установила металлические барьеры, чтобы оппозиция не смогла провести митинг.

В четверг полиция оградила центральную часть столицы Черногории, чтобы предотвратить протесты просербской оппозиции против предложенного законопроекта о религиозных общинах и собственности. Об этом сообщает АР.

Десятки полицейских установили металлические барьеры в Подгорице накануне парламентских дебатов по законопроекту. Полиция заявила, что они запретили митинг оппозиции, потому что о нем не предупредили заранее.

В законопроекте говорится, что религиозные общины должны будут предоставить доказательства владения своей собственностью до 1918 года, когда Черногория присоединилась к Королевству сербов, хорватов и словенцев

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Сербская православная церковь утверждает, что закон избавит ее собственности, в том числе средневековых монастырей и церквей. Правительство это отрицает.

Население Черногории, которое составляет около 620 тысяч человек, является преимущественно православным, а основной церковью является Сербская православная церковь. Отдельная Черногорская православная церковь не признается другими православными церквями.

Прозападный президент Черногории обвинил Сербскую православную церковь в продвижении просербской политики и в стремлении подорвать государственность страны, с тех пор, как она откололась от гораздо большей Сербии в 2006 году.

Напомним, в Германии мужчина купил на блошином рынке старые часы, в которых были спрятаны 50 тысяч марок.

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Сербия, Митинг, Полиция, Закон, Черногория.
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