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В Черногории во время голосования за закон о вероисповедании задержали всех оппозиционеров

В Черногории во время голосования за закон о вероисповедании задержали всех оппозиционеров
07:45 Сегодня Телеграф УНН Фото: Wikimedia

Новости мира:В Черногории во время голосования за закон о свободе вероисповедания полиция задержала весь состав оппозиционного "Демократического фронта".

Полиция задержала весь состав оппозиционного “Демократического фронта” Черногории — 22 человека — за попытку срыва голосования по закону о свободе вероисповедания. Об этом заявил в пятницу оппозиционный депутат Славен Радунович в прямом эфире на своей официальной странице в Facebook.

“Дорогие друзья, здесь темно, нас везут в воронке, все депутаты „Демократического фронта“ схвачены. Нас везут в полицейское управление, а возможно, и в Спуж (тюрьма в Черногории — ред). Милан (Кнежевич, один из лидеров оппозиции — ред) пострадал, у него повреждено колено, другие — нормально. Если не буду появляться, значит, у нас отняли телефоны. Держитесь!”- заявил он.

Ранее депутатов оппозиционного движения насильно вывели из зала заседаний охрана парламента. Во время голосования в середину зала кто-то бросил баллончик со слезоточивым газом. После этого депутаты от оппозиции разбили один из аппаратов для голосования. Затем началась драка, в которой приняли участие около половины депутатов (парламент Черногории имеет 81 депутатское кресло).

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Прямой эфир с заседания вела также депутат от оппозиции Марина Йочич на своей официальной странице в Facebook. “Народ, выходи на улицу! Люди, собирайтесь на протест”, — заявила депутат, когда ее выводили из зала.

Перед этим лидер оппозиции Черногории Андрия Мандич заявил, что не позволит провести голосование по закону о вероисповедании.

Президент Черногории Мило Джуканович обвинил Сербскую православную церковь (СПЦ) в попытке сохранить религиозную монополию в стране и заявил, что будет добиваться автокефалии для Черногорской церкви на примере Украины. В рамках создания новой церкви кабинет министров Черногории пытается провести через парламент закон “О свободе вероисповедания и убеждений и правовое положение религиозных общин”.

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Оппозиция, Черногория, Демократический фронт, Закон о свободе вероисповедания.
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