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Британские пограничники спасли 49 мигрантов в Ла-Манше

Британские пограничники спасли 49 мигрантов в Ла-Манше
11:00 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:В Министерстве внутренних дел говорят, что спасенные люди были мигрантами с Африки, Ирана и Ирака.

Британские пограничники и сотрудники береговой охраны спасли 49 мигрантов в Ла-Манше утром в четверг. Об этом сообщает Sky News.

Это стало результатом поисково-спасательной операции двух организаций у берегов графства Кент.

Спасенные люди рассказали, что они из Ирана, Ирака и Афганистана, отметили в Министерстве внутренних дел Великобритании.

"Теперь они пройдут медицинское обследование и будут переданы на разговор сотрудникам иммиграционной службы", - говорится в сообщении министерства.

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Согласно сообщению, люди были доставлены на берег после того, как британские власти перехватили четыре небольшие лодки.

Как сообщалось, по данным Европейского агентства пограничной и береговой охраны Frontex, число нелегальных пересечений на внешних границах ЕС значительно уменьшилась в 2019 году.

Напомним, у берегов Турции затонула лодка с мигрантами, есть погибшие. 

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Мигранты, Великобритания, Ла Манш, Пограничники Великобритании.
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