В Еврокомисии заговорили о продлении срока торговых переговоров с Британией

Новости мира:Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорит, что сторонам надо подумать, хватит ли времени для переговоров о новой торговой сделке.

Европейскому союзу, возможно, потребуется продлить срок для переговоров о новых торговых отношениях с Великобританией после Brexit. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Reuters.

По словам Фон дер Ляйен, обеим сторонам необходимо серьезно подумать о том, достаточно ли времени, чтобы договориться о новой торговой сделке и выработать соглашения по ряду других вопросов.

"Было бы разумно оценить ситуацию в середине года, а затем, при необходимости, договориться о продлении переходного периода", - сказала она.

Британия установила в декабре 2020 года жесткий срок для заключения нового торгового соглашения с ЕС, сделав ставку на то, что перспектива нового продления Brexit заставит Брюссель быстро заключить соглашение.

Но ранее в этом месяце фон дер Ляйен говорила, что этот срок "чрезвычайно короткий", чтобы обсуждать не только вопросы торговли, но также образование, транспорт, рыболовство и другие вопросы.

Напомним, Борис Джонсон пообещал избежать Brexit без соглашения с ЕС.