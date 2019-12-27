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СМИ: Правоохранители Франции установили организатора терактов в Париже и Брюсселе

СМИ: Правоохранители Франции установили организатора терактов в Париже и Брюсселе
19:31 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира:Подозреваемый Уссама Атар был убит в Сирии в начале этого года в результате авиаудара.

Бельгиец Уссама Атар был идейным вдохновителем терактов в Париже 13 ноября 2015 года и в Брюсселе 22 марта 2016 года.

К такому выводу пришло Министерство юстиции Франции, сообщает De Standaard.

По данным французских следователей, Атар создал группу в Бельгии "с целью создания там террористической ячейки, предназначенной для совершения серии крупномасштабных нападений в Европе и особенно во Франции".

35-летний Атар также был организатором неудачного нападения в скоростном поезде Thalys, произошедшего 21 августа 2015 года.

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Атар, как считается, был убит в Сирии в начале этого года в результате авиаудара. Он возглавлял бригаду "Исламского государства", которая планировала теракты в Сирии и Европе.

Теракты в Париже и его пригороде произошли поздно вечером в пятницу 13 ноября 2015 года. Почти одновременно были совершены несколько атак: взрывы возле стадиона "Стад де Франс" в Сен-Дени, расстрел посетителей нескольких ресторанов, а также бойня в концертном зале "Батаклан". Жертвами теракта стали 130 погибших и более чем 350 раненых.

В Брюсселе теракты были совершены в аэропорту и метрополитене на станции "Малбек". Погибли 38 человек, более 300 получили ранения.

Напомним, во французском городе Безансоне на востоке Франции в день Рождества, 25 декабря, произошла стрельба.

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Теракт, Париж, Брюссель, Уссама Атар, Министерство юстиции Франции.
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