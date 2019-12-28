Посла РФ в Варшаве вызвали в МИД Польши из-за заявлений Путина

Новости мира:Послу России в Польше Сергею Андрееву выразили протест.

Посла России в Варшаве Сергея Андреева в пятницу срочно вызвали в МИД Польши в связи с недавними высказываниями Владимира Путина.

Российскому дипломату выразили протест по поводу последних высказываний Путина и других российских высокопоставленных чиновников, сообщает радио ZET со ссылкой на польское МИД.

“Во время разговора от имени польских властей передан решительный протест против исторических инсинуаций, которые допустили в течение нескольких последних дней представители высшей власти Российской Федерации”, - говорится в сообщении.

Как подчеркнул заместитель главы МИД Польши Марцин Пшидач, последние заявления высоких представителей РФ показывают, что “в российское историческое сознание умышленно и агрессивно пытаются внедрить нарративы сталинской эпохи”.

“Эти утверждения, основанные на пропаганде тоталитарной страны, противоречат международным обязательствам Российской Федерации, а также являются издевательством над миллионами жертв сталинского тоталитаризма, жертвой которого был также и польский народ”, - отметил Пшидач.

По его убеждению, подобные попытки переписать историю подтверждают необходимость "международных действий, имеющих целью одновременное осуждение не только нацистского, но и советского тоталитаризма”.

Как сообщалось, Путин на пресс-конференции 19 декабря заявил, что СССР не оккупировал Польшу в сентябре 1939 года, а просто ввел туда свои войска, потому что, мол, страна была дезинтегрирована, и власть уже не контролировала ситуацию. Президент РФ также отметил, что Польша раньше сама была агрессором, захватив осенью 1938 года часть Чехословакии.

После этого прозвучали похожие заявления от российских высокопоставленных лиц, в частности спикера Госдумы Вячеслава Володина.ра”

В МИД Польши эти высказывания Путина назвали примером пропаганды эпохи сталинского тоталитаризма. В дипломатическом ведомстве также заметили, что тщательный и критический взгляд на историю вместо ведения пропаганды позволил бы почтить память миллионов жертв сталинских репрессий, в частности и с российской стороны.