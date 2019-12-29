В Эстонии попал в аварию забитый людьми автобус

Новости мира:В Эстонии слетел с трассы рейсовый автобус с 67 пассажирами, в результате ДТП девять пострадавших.

На шоссе Таллинн – Нарва в Эстонии съехал с дороги рейсовый автобус, в котором находились 67 человек.

Как сообщает ERR, в аварии пострадали девять человек, из которых четверо - граждане Латвии. Пострадавших госпитализировали, их жизни ничего не угрожает. Автобус ехал из Санкт-Петербурга в Таллинн.

Отмечается, что инцидент произошел в 4:45 утра. По данным правоохранителей, водитель был трезв. Предполагаемая причина аварии - техническая неисправность.

Напомним, возле села Софиевка Гороховского района Волыни рейсовый автобус Mercedes столкнулся с микроавтобусом Opel - пострадали водители обоих транспортных средств и шесть пассажиров Mercedes.