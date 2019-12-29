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Туск призывает власть и оппозицию Польши объединиться против "дерзкой лжи Путина и российской пропаганды"

Туск призывает власть и оппозицию Польши объединиться против "дерзкой лжи Путина и российской пропаганды"
20:49 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Туск призвал польские власти и оппозицию объединиться против наглой лжи Путина.

Экс-премьер Польши, бывший президент Европейского совета и председатель Европейской народной партии Дональд Туск заявил, что ответом на наглую ложь российского президента должна стать совместная позиция польской власти и оппозиции.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в Twitter.

"Применительно к дерзкой лжи президента Путина и российской пропаганды нужна общая позиция польской власти и оппозиции. Здесь нет места и времени на внутренние споры", - считает Туск.

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Как сообщалось, в Польше в ближайшие дни должен появиться согласована с президентом заявление премьера Матеуша Моравецкого по поводу слов президента РФ Владимира Путина о причинах начала Второй мировой войны.

В то же время у президента Польши заявили, что не хотят придавать наивысшего веса словам Путина.

19 декабря президент России Владимир Путин оправдывает ввод советских войск в Польшу в 1939 году тем, что польский правительство якобы не контролировал свою армию.

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Путин также назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского, который поддерживал идею Адольфа Гитлера выслать польских евреев в Африку.

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Все по теме:

Польша, Россия, Владимир Путин, Пропаганда, Дональд Туск.
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