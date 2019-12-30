В Италии лавина унесла жизнь еще одного лыжника

Новости мира:В Итальянских Альпах в результате схождения лавины погиб уже четвертый человек.

В Итальянских Альпах из-за лавины погиб еще один лыжник. Это уже четвертый погибший за последние 24 часа. Об этом сообщает AP.

“Лавина унесла жизни лыжника в Доломитовых горах, это уже четвертая смерть от лавин в итальянских Альпах за 24 часа”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что лыжник был в компании из четырех человек, которых застала лавина, когда они были у горного хранилища в воскресенье утром.

Указано, что опасность лавин в итальянских горнолыжных районах повысил сильный ветер. Сейчас эти районы переполнены отдыхающими во время рождественских каникул.

Напомним, 28 декабря три человека погибли в результате схода лавины в итальянских Альпах в автономной провинции Больцано недалеко от границы с Австрией.