В Польше обвинили Путина во лжи

Новости мира:Моравецкий убежден, что Путин неоднократно пытался оболгать Польшу.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что президент РФ Владимир Путин неоднократно лгал о Польше и всегда делал это сознательно.

Об этом говорится в заявлении Моравецкого, размещенном на сайте Совета министров Польши, сообщает "Европейская правда".

Заявление является ответом на недавние высказывания Путина об истоках Второй мировой войны.

"Президент Путин неоднократно пытался оболгать Польшу. Он всегда делал это сознательно. Обычно так происходит, когда власть в Москве испытывает международное давление, связанное с ее действиями. Давление совсем не на исторической, а на современной геополитической арене", - сказал Моравецкий.

Премьер Польши напомнил, что в последние недели Россия потерпела ряд серьезных поражений. В частности, "провалом закончилась попытка полностью подчинить себе Беларусь, Европейский союз в очередной раз продлил санкции за незаконную аннексию Крыма, а переговоры в нормандском формате не только не привели к отмене санкций, но и прошли на фоне очередного обострения – на этот раз с американской стороны – которое значительно усложнит реализацию проекта "Северный поток-2".