Экс-премьеру Хорватии дали шесть лет

Новости мира:Экс-премьера Хорватии повторно приговорили к тюремному заключению за взяточничество.

Хорватский суд приговорил бывшего премьер-министра страны Иво Санадера к 6 годам лишения свободы за взяточничество.

Об этом сообщает AFP.

"В понедельник, 30 декабря, хорватский суд приговорил бывшего премьер-министра Иво Санадера к 6 годам лишения свободы за взяточничество, а руководителя венгерского энергетического концерна MOL (Жальта Хернади - ред.) к двум годам за взяточничество", - говорится в сообщении.

Как сообщает AFP, Санадер и Хернади были осуждены "за получение и передачу взятки" соответственно.

В 2009 году после того как венгерский концерн MOL купил акции и получил контроль в хорватской государственной нефтяной компании INA, эта сделка позволила Санадеру получить 10 миллионов евро.

Оба фигуранта не признали свою вину и еще могут обжаловать соответствующее решение в апелляции.

Отмечается, что в 2012 году Санадера уже признали виновным в этом деле и приговорили к 8 годам лишения свободы, однако позже Верховный суд Хорватии отменил приговор и постановил повторно рассмотреть дело в суде низшей инстанции.

В апреле Санадера приговорили к 6 годам за коррупционное преступление в другом деле.

Также известно, что Венгрия до сих пор не выдала Хорватии своего гражданина Жальта Хернади, который проходит по этому делу.