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В Лондоне повредили картину Пикассо стоимостью £20 миллионов

В Лондоне повредили картину Пикассо стоимостью £20 миллионов
08:25 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter

Новости мира:Мужчину обвинили в уголовном правонарушении и отправили под стражу до предварительного слушания.

Один из посетителей лондонской галереи Tate Modern повредил картину Пабло Пикассо "Бюст женщины". Об этом сообщает BBC.

"Мужчину обвинили в уголовном правонарушении в связи с повреждением картины Пикассо стоимостью 20 миллионов фунтов стерлингов в галерее искусств Tate Modern в Лондоне", - говорится в сообщении.

Суд отправил подозреваемого, который своей вины не признал, под стражу до предварительного слушания, намеченного на 30 января. В залоге ему отказали.

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Галерея не уточняет, какой именно ущерб причинен картине - сообщается только о том, что она была сорвана со стены. Пресс-секретарь галереи заявил: "Полотном занимается наш отдел сохранения произведений искусства для экспертной оценки нанесенного ущерба".

Картину "Бюст женщины" Пикассо написал в Париже в мае 1944 года в последние месяцы нацистской оккупации. Считается, что на ней изображена любовница художника Дора Маар.

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Великобритания, Лондон, Пабло Пикассо, Tate Modern, Бюст женщины, Картина Бюст женщины.
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