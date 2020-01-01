Второй раз за месяц: в Албании снова землетрясение

Новости мира:В Албании вновь произошло сильное землетрясение.

Землетрясение магнитудой 4,2 балла произошло сегодня в Албании, вблизи города Дуррес на западном побережье страны.

Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр землетрясения находился на глубине 12,7 километра.

Пока нет никакой информации о разрушении или пострадавших в результате стихийного бедствия.

Как сообщалось, мощное землетрясение силой 6,4 балла произошло 26 ноября 2019 года в Адриатическом море у побережья Албании. Толчки ощущались в Косово и Греции. Стихия унесла жизни более 50 человек.