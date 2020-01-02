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"Нападения не могут быть оправданы ничем": ФРГ требует от Ирака защитить посольства

"Нападения не могут быть оправданы ничем": ФРГ требует от Ирака защитить посольства
04:26 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Германия потребовала от Ирака гарантировать безопасность посольств.

Германия осудила нападение на посольство США в Ираке и требует от властей этой страны гарантировать безопасность дипломатических представительств на ее территории.

Об этом заявили в МИД ФРГ.

"Мы осуждаем жестокие нападения на посольство США в Багдаде... Они не могут быть оправданы ничем", - говорится в заявлении.

В министерстве подчеркнули, что неприкосновенность дипломатических миссий и их персонала лежат в основе международного порядка. Берлин указывает, что правительство Ирака должно выполнить свои обязательства в отношении безопасности посольств и консульств.

Немецкие дипломаты отмечают, что события в Багдаде вызывают обеспокоенность ситуацией в регионе. В связи с этим МИД ФРГ призывает избегать действий, которые могут угрожать стабильности и безопасности в Ираке.

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Как сообщалось, 31 декабря 2019 года в Багдаде протестующие ворвались на территорию посольства США, разгромив помещение пропускного пункта и камеры наблюдения.

Американского посла в Ираке пришлось эвакуировать.

Нападение на посольство произошло после того, как 29 декабря США нанесли авиаудар по поддерживаемым Ираном боевикам, в результате которого погибли как минимум 25 человек.

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Президент США Дональд Трамп обвинил в организации нападения на посольство Иран и призвал власти Ирака защитить американскую дипломатическую миссию.

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Германия, США, Ирак, Протесты.
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