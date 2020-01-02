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Рекордный показатель: в Грузии увеличился турпоток

Рекордный показатель: в Грузии увеличился турпоток
14:37 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости мира:Грузия установила туристический рекорд в 2019 году.

Грузию для путешествия в 2019 году выбрали около 5 миллионов иностранных туристов, что стало рекордным показателем для страны.

Об этом сообщает Travel Press Club в Facebook.

"Рекордное количество иностранных туристов – около 5 млн – посетили Грузию за 11 месяцев 2019 года. И это при отсутствии авиасообщения с Россией. Доход от туризма составил 3 млрд 51 млн долларов (на 35,4 млн. больше, чем в 2018 году) . Возросла и доля туризма в ВВП страны, которая теперь составляет 7,7%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что границу Грузии всего пересекло 9 млн 300 тыс. иностранных визитеров (рост на 7,1%). Больше всего их приехало из Азербайджана - 1,5 млн, из России - 1,46 млн и из Армении (1,2 млн).

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Турпоток в Грузию из Украины в 2019 году также значительно увеличился - почти 200 тысяч украинских туристов побывали в Сакартвело. Для сравнения: в 2018 году Грузию посетили 169 тысяч украинцев.

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Рекорд, Грузия, Туризм.
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