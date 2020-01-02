Скачать
Четверг, 02.01.2020
Альманах:
Самые важные события в Украине и мире за 2019 год
Следственный эксперимент с Кузьменко: как продвигается дело Шеремета
Следственный эксперимент с Кузьменко: как продвигается дело Шеремета
В ФРГ назвали самое успешное событие 2019 года
В ФРГ назвали самое успешное событие 2019 года
Возвращение века: Ибрагимович стал футболистом Милана (Фото, Видео)
Возвращение века: Ибрагимович стал футболистом Милана (Фото, Видео)
Рождественский сочельник 2020: дата, история и традиции
Рождественский сочельник 2020: дата, история и традиции

Эстония возглавила представительство Восточной Европы в Совбезе ООН

Эстония возглавила представительство Восточной Европы в Совбезе ООН
22:38 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:С 1 января Восточную Европу в Совбезе ООН представляет Эстония.

1 января в состав Совета Безопасности ООН вошли новые непостоянные члены: Нигер, Сент-Винсент и Гренадины, Тунис, Вьетнам и Эстония, которая будет представлять регион Восточной Европы.

"Сейчас Совбез ООН не в лучшей форме. Антагонизм "постоянной пятерки" в стиле времен Холодной войны довольно часто приводит к парализации работы ключевого органа, ответственного за поддержание международного мира и безопасности", - сказал представитель Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко, комментируя обновление состава Совета Безопасности.

В качестве примера "парализации работы" Николенко привел "несостоятельность адекватно отреагировать" на вызовы, связанные с агрессией России против Украины, ситуацию в Сирии, Ливии, Йемене, палестино-израильский конфликт.

Обновление состава непостоянных членов, отметил спикер украинского постпредства, "всегда является возможностью поиска стратегических общих знаменателей". Он напомнил, что десять избранных членов Совбеза не имеют права вето, "однако могут выступать движущей силой там, где позиции "постоянной пятерки" бескомпромиссно расходятся".

Регион Восточной Европы будет представлять Эстония (до сих пор эту роль выполняла Польша, а еще раньше, в 2016-2017 годах - Украина).

ГА ООН приняла предложенную Россией резолюцию по борьбе с киберпреступностью

Среди приоритетов эстонской делегации, отметил Николенко, соблюдение принципов неприменения силы и непризнания незаконной аннексии территорий - "вопросы, которые для нас представляют усиленный интерес".

"Будем активно работать с новыми избранными членами над украинской повесткой дня", - добавил он.

Как известно, в состав Совета Безопасности ООН входят 15 стран-членов - 5 постоянных и 10 непостоянных, избираемых Генеральной Ассамблеей ООН на два года (по пять в год). Страны Восточной Европы в Совбезе представляет всего один непостоянный член. Россия является постоянным членом. Пять "больших" стран - Великобритания, Китай, Россия, США и Франция - имеют "право вето", то есть могут заблокировать любое решение Совбеза, чем постоянно пользуется РФ при рассмотрении вопросов, связанных с ее агрессией против Украины . Украина неоднократно выступала с предложением ограничить "право вето" в СБ.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Эстония, ООН, Совбез ООН.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пейте томатный сок: он не только вкусный, но и необычайно полезный
02 Наиболее полезен для мужчин: напиток, который нужно регулярно пить "сильному" полу
03 Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 3 января
04 Питание для крепких сосудов: самые полезные продукты
05 Излучение смартфонов: какие модели "фонят" сильнее всего
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Пристайко отреагировал на перенос визита Помпео
Пристайко отреагировал на перенос визита Помпео
Дубилет разоткровенничался о своей зарплате
Дубилет разоткровенничался о своей зарплате
Трамп и Эрдоган обсудили ситуацию в Ливии
Трамп и Эрдоган обсудили ситуацию в Ливии
Елена Зеленская поздравила всех украинцев с Новым годом (Фото, Видео)
Елена Зеленская поздравила всех украинцев с Новым годом (Фото, Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь