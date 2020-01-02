Эстония возглавила представительство Восточной Европы в Совбезе ООН

Новости мира:С 1 января Восточную Европу в Совбезе ООН представляет Эстония.

1 января в состав Совета Безопасности ООН вошли новые непостоянные члены: Нигер, Сент-Винсент и Гренадины, Тунис, Вьетнам и Эстония, которая будет представлять регион Восточной Европы.

"Сейчас Совбез ООН не в лучшей форме. Антагонизм "постоянной пятерки" в стиле времен Холодной войны довольно часто приводит к парализации работы ключевого органа, ответственного за поддержание международного мира и безопасности", - сказал представитель Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко, комментируя обновление состава Совета Безопасности.

В качестве примера "парализации работы" Николенко привел "несостоятельность адекватно отреагировать" на вызовы, связанные с агрессией России против Украины, ситуацию в Сирии, Ливии, Йемене, палестино-израильский конфликт.

Обновление состава непостоянных членов, отметил спикер украинского постпредства, "всегда является возможностью поиска стратегических общих знаменателей". Он напомнил, что десять избранных членов Совбеза не имеют права вето, "однако могут выступать движущей силой там, где позиции "постоянной пятерки" бескомпромиссно расходятся".

Регион Восточной Европы будет представлять Эстония (до сих пор эту роль выполняла Польша, а еще раньше, в 2016-2017 годах - Украина).

Среди приоритетов эстонской делегации, отметил Николенко, соблюдение принципов неприменения силы и непризнания незаконной аннексии территорий - "вопросы, которые для нас представляют усиленный интерес".

"Будем активно работать с новыми избранными членами над украинской повесткой дня", - добавил он.

Как известно, в состав Совета Безопасности ООН входят 15 стран-членов - 5 постоянных и 10 непостоянных, избираемых Генеральной Ассамблеей ООН на два года (по пять в год). Страны Восточной Европы в Совбезе представляет всего один непостоянный член. Россия является постоянным членом. Пять "больших" стран - Великобритания, Китай, Россия, США и Франция - имеют "право вето", то есть могут заблокировать любое решение Совбеза, чем постоянно пользуется РФ при рассмотрении вопросов, связанных с ее агрессией против Украины . Украина неоднократно выступала с предложением ограничить "право вето" в СБ.