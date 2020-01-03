Скачать
Суббота, 04.01.2020
Альманах:
Самые важные события в Украине и мире за 2019 год
Герус прокомментировал остановку поставок нефти из РФ в Беларусь
Остановка поставок нефти из РФ в Беларусь: как это повлияет на Украину
Зеленский задекларировал миллионы гривен от "Квартала 95"
Зеленский задекларировал миллионы гривен от "Квартала 95"
Петряк может стать участником громкого трансферного обмена
Петряк может стать участником громкого трансферного обмена
Кэмерон Диаз родила ребенка: подробности
Кэмерон Диаз родила ребенка: подробности

Черногория оcудила нападение на свое посольство в Сербии

Черногория оcудила нападение на свое посольство в Сербии
23:45 Пт, 3 Январь 2020 Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости мира:Черногория решительно осудила агрессию против своего посольства в Сербии.

Черногория решительно осудила агрессию против своего посольства в Сербии во время акции протеста против закона относительно свободы вероисповедания, принятого парламентом Черногории.

Об этом сообщает AP.

"Черногория в пятницу решительно осудила агрессию против своего посольства в Сербии во время митинга тысяч ультранационалистов, заявив, что действия футбольных хулиганов, которые бросали петарды и скандировали «поджечь», представляли собой покушение на независимость страны", - говорится в сообщении.

Футбольные фанаты устроили протест перед посольством Черногории в Белграде и пытались сжечь черногорский флаг в четверг вечером, протестуя против закона о свободе вероисповедания, принятого в Черногории в прошлом месяце. Сербы говорят, что этот закон дискриминирует Сербскую православную церковь.

Глава правительства Черногории Душко Маркович заявил, что нападение на посольство - это "нецивилизованный" акт и еще один вызов для защиты независимости и свободы его страны.

Как сообщалось, в ночь на 27 декабря черногорский парламент вопреки бурному сопротивлению просербской оппозиции и беспорядкам принял закон о свободе вероисповедания, который, по мнению Сербской православной церкви - самой большой конфессии в Черногории - ставит под угрозу все ее имущество (включая старинные храмы и монастыри). Согласно закону, теперь все религиозные организации страны должны доказать право собственности на свое имущество до 1 декабря 1918 года, когда Черногория потеряла государственность, войдя в состав Королевства Сербов, Хорватов и Словенцев (будущая Югославия).

После принятия этого закона во многих городах Черногории ежедневно происходят массовые протесты, марши и молебны прихожан СПЦ, к которым иногда даже приобщаются в знак солидарности мусульмане и католики.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сербия, Посольство, Черногория, Агрессия.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какие продукты лучше обходить стороной в супермаркете?
02 Как выглядят дети и внуки наших любимых звезд эстрады и кино (Фото)
03 Какого числа щедруют, а какого колядуют в 2020 году
04 Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 4 января
05 Простые продукты, которые защищают от геморроя
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Гайворонский подаст в ЕСПЧ иск против РФ
Гайворонский подаст в ЕСПЧ иск против РФ
Венедиктова сообщила о нарушениях условий труда в ГБР
Венедиктова сообщила о нарушениях условий труда в ГБР
СМИ: США наращивают военное присутствие на Ближнем Востоке
США наращивают военное присутствие на Ближнем Востоке
Лунный календарь на январь 2020
Лунный календарь на январь 2020
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь