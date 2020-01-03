Черногория оcудила нападение на свое посольство в Сербии

Новости мира:Черногория решительно осудила агрессию против своего посольства в Сербии.

Черногория решительно осудила агрессию против своего посольства в Сербии во время акции протеста против закона относительно свободы вероисповедания, принятого парламентом Черногории.

Об этом сообщает AP.

"Черногория в пятницу решительно осудила агрессию против своего посольства в Сербии во время митинга тысяч ультранационалистов, заявив, что действия футбольных хулиганов, которые бросали петарды и скандировали «поджечь», представляли собой покушение на независимость страны", - говорится в сообщении.

Футбольные фанаты устроили протест перед посольством Черногории в Белграде и пытались сжечь черногорский флаг в четверг вечером, протестуя против закона о свободе вероисповедания, принятого в Черногории в прошлом месяце. Сербы говорят, что этот закон дискриминирует Сербскую православную церковь.

Глава правительства Черногории Душко Маркович заявил, что нападение на посольство - это "нецивилизованный" акт и еще один вызов для защиты независимости и свободы его страны.

Как сообщалось, в ночь на 27 декабря черногорский парламент вопреки бурному сопротивлению просербской оппозиции и беспорядкам принял закон о свободе вероисповедания, который, по мнению Сербской православной церкви - самой большой конфессии в Черногории - ставит под угрозу все ее имущество (включая старинные храмы и монастыри). Согласно закону, теперь все религиозные организации страны должны доказать право собственности на свое имущество до 1 декабря 1918 года, когда Черногория потеряла государственность, войдя в состав Королевства Сербов, Хорватов и Словенцев (будущая Югославия).

После принятия этого закона во многих городах Черногории ежедневно происходят массовые протесты, марши и молебны прихожан СПЦ, к которым иногда даже приобщаются в знак солидарности мусульмане и католики.