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Правительство ФРГ рассказало о украинско-российском газовом соглашении

Правительство ФРГ рассказало о украинско-российском газовом соглашении
00:03 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:МИД ФРГ сообщило, что Германия приложила немало усилий для украинско-российского газового соглашения.

Правительство Германии приложило вместе с Еврокомиссией немало усилий для того, чтобы Украина и Россия смогли 31 декабря 2019 года подписать новый 5-летний контракт на транзит газа через Украину, за день до окончания срока действия старого договора.

Роль Берлина отмечается в сообщении на сайте МИД ФРГ.

«С продолжением транзита газа через Украину становится особенно четкой преданность Федерального правительства европейской энергетической безопасности», - отметили в МИД.

В статье отмечается, что трехсторонние переговоры по транзиту происходили при посредничестве Европейской комиссии и активной поддержке правительства ФРГ, в частности, канцлера Ангелы Меркель, министров иностранных дел Гайко Мааса и экономики Петера Альтмайера, которые «всегда выступали за продолжение транзита газа через Украину».

Упоминается и то, что в сентябре 2019 года был назначен специальный представитель Федерального правительства по вопросам транзита газа Георга Граф Вальдерзее, который сделал «весомый вклад в обеспечение того, чтобы обе стороны (Украина и Россия) двигались навстречу друг другу».

Упор сделан на том, что важной предпосылкой нового контракта, который впервые базируется на европейском законодательстве, стал анбандлинг. Это создает прозрачность и конкуренцию на рынке в пользу потребителей, говорится в посте.

Федеральное правительство, уверяют в МИД, поддерживает как альтернативную поставку газа, например, американского сжиженного, так и «разнообразные транспортные маршруты, такие как Nord Stream 2».

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Упоминая упомянутый газопровод, немецкие дипломаты в очередной раз выразили сожаление по поводу введенных США «экстерриториальных санкций, которые Германия и ЕС отвергают в принципе».

Напомним, Германия активно лоббирует завершение строительства Nord Stream 2, но при этом постоянно повторяет, что транзит российского газа через Украину должен быть сохранен.

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Германия, ФРГ, РФ, Газовое соглашение.
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