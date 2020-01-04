Маас: Мы обсуждаем возможности улаживания ситуации в Персидском заливе

Новости мира:Хайко Маас: Сейчас речь идет о том, чтобы не допустить дальнейшей эскалации в Персидском заливе.

Германия проводит консультации с союзниками по НАТО Францией и Великобританией относительно резкого обострения ситуации в Персидском заливе.

Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

«Сейчас речь идет о том, чтобы не допустить дальнейшей эскалации, которая подожжет весь регион... Вместе с Великобританией и Францией мы обсуждаем возможности улаживания ситуации», - написал Маас.

Он также сообщил, что провел разговор с верховным представителем ЕС по иностранным делам, вице-президентом Еврокомиссии Жозепом Борреллем и госсекретарем США Майком Помпео.

Последнему Маас, по его словам, четко сказал, что хотя военная операция США состоялась после череды опасных провокаций со стороны Ирана, однако она никоим образом не способствовала уменьшению напряженности.

Немецкий дипломат имел в виду операцию США, в результате которой 3 января в аэропорту Багдада был уничтожен командующий спецподразделения «Эль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани.

Ранее в пятницу пресс-секретарь правительства ФРГ Ульрике Деммер озвучила призыв Берлина к «благоразумию и сдержанности», отметив, что эскалация в регионе вредит общему делу борьбы с ИГИЛ.